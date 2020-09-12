Грабителя, который совершил рывок, задержали полицейские Твери

Грабитель был задержан с поличным. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В тот момент, когда житель Твери шёл по улице партизанки-разведчицы Тамары Ильиной, неизвестный мужчина вырвал у него барсетку и бросился наутёк.

В барсетке были деньги и мобильный телефон.

Оставшись без телефона и средств, потерпевший немедленно обратился в дежурную часть Московского отдела полиции, благо она находилась рядом.

Приметы грабителя, составленные со слов пострадавшего мужчины, были немедленно переданы всем нарядам полиции.

Результат не заставил ждать — похожий по приметам мужчинам был задержан и уже в райотделе опознан потерпевшим.

Совершившим рывок - а именно так на жаргоне называется открытый грабёж — оказался 38-летний ранее судимый за сбыть наркотиков житель Твери.

При нём нашли всё, чем он поживился при грабеже.

Не исключено, что скоро любитель чужих барсеток покинет Тверь на ближайшие четыре года.