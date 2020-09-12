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Происшествия

Грабителя, который совершил рывок, задержали полицейские Твери

Но далеко он не убежал
Олег ХАДАЕВ
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Грабитель был задержан с поличным.

Грабитель был задержан с поличным.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В тот момент, когда житель Твери шёл по улице партизанки-разведчицы Тамары Ильиной, неизвестный мужчина вырвал у него барсетку и бросился наутёк.

В барсетке были деньги и мобильный телефон.

Оставшись без телефона и средств, потерпевший немедленно обратился в дежурную часть Московского отдела полиции, благо она находилась рядом.

Приметы грабителя, составленные со слов пострадавшего мужчины, были немедленно переданы всем нарядам полиции.

Результат не заставил ждать — похожий по приметам мужчинам был задержан и уже в райотделе опознан потерпевшим.

Совершившим рывок - а именно так на жаргоне называется открытый грабёж — оказался 38-летний ранее судимый за сбыть наркотиков житель Твери.

При нём нашли всё, чем он поживился при грабеже.

Не исключено, что скоро любитель чужих барсеток покинет Тверь на ближайшие четыре года.

Криминал