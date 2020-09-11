В тверских филиалах МФЦ расширили перечень услуг для аграриев

В правительстве приняли решение расширить перечень услуг в МФЦ региона. Фото: ПТО

Перечень услуг и мер поддержки, предоставляемых в МФЦ в нашем регионе, дополнен новыми возможностями для сельхозпроизводителей. Вопрос рассмотрен на заседании президиума областного правительства 11 сентября

Его провел губернатор Игорь Руденя. Глава региона поручил министерству сельского хозяйства региона организовать консультации со специалистами в режиме онлайн. Как сообщило областное правительство, в перечень услуг добавлено оформление заявок на субсидии на возмещение части затрат на производство молока, а также субсидии на мелиорацию земель.

Также через МФЦ фермеры теперь могут подавать документы на возмещение части затрат по уходу за плодовыми и ягодными многолетними насаждениями; за реализованное мясо кролика; на приобретение племенного молодняка и посадочного материала объектов товарной аквакультуры. В многофункциональных центрах принимают пакет документов от заявителей и затем передают их в Минсельхоз региона, который принимает решение о предоставлении заявленной меры поддержки.

Сейчас в Тверской области сеть МФЦ представлена 36 филиалами в центрах муниципальных образований и более 80 территориально обособленными подразделениями. В МФЦ предоставляется 31 федеральная услуга и более 100 региональных услуг.