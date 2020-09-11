Жители Твери смогут получить бесплатную консультацию нотариуса

Желающим попасть на приём лучше записаться заранее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тверская городская библиотека имени Герцена приглашает всех желающих на бесплатную консультацию нотариуса. Она состоится 18 сентября (это будет пятница) в зале информационного обслуживания читателей Герценки.

Работать бесплатная консультация будет не долго - с часу дня и до 15:00, поэтому желающим попасть на приём лучше записаться заранее: 8 (4822) 34-60-04.

На консультацию к нотариусу можно записаться по вопросам наследования, оформления различных сделок, нотариальных доверенностей, переводов документации с других языков и по прочим вопросам.