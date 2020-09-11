Первая в сезоне встреча тверского клуба "Меломан" будет посвящена Майе Плисецкой

Великая балерина Майя Плисецкая. Фото: РИА Новости

Клуб "Меломан" организует первую в этом сезоне встречу в стенах тверской библиотеки имени Горького. Вечер будет посвящён великой балерине, солистке Большого театра Майе Плисецкой.

Об уникальном таланте Плисецкой сказано уже немало, но лекция, запланированная клубом "Меломан", будет "взглядом изнутри". Она подготовлена по автобиографической книге балерины "Я, Майя Плисецкая."

Как говорила про книгу сама Майя Плисецкая, работая над ней она хотела "восстановить правду собственной жизни", развенчать небылицы и мифы, которыми обросла биография звезды сцены.

Встреча пройдёт 20 сентября (это будет воскресенье), в отделе нотно-музыкальной литературы в 14:00. Вход по читательским билетам.

Подробнее о Майе Плисецкой читайте в материалах "КП".