Антиалкогольный рэп сочинил осуждённый из Твери

В рэп-композиции молодой человек рассуждает о том, как алкоголизм разрушает жизни и семьи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тверской осуждённый сочинил рэп об отказе от алкоголя - такой любопытной новостью во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, поделилась пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний Тверской области.

Осуждённый рэпер живёт в Твери и состоит на учёте в УФСИН. Написать стихи на такую интересную тему ему подал идею сотрудник тверского УФСИН Владимир Рындин. Проводя плановую профилактическую беседу с молодым человеком, Владимир Рындин узнал, что тот пишет рэп. И предложил изложить в доступной для молодёжи форме идею о вреде алкоголизма.

Судя по всему, осуждённый рэпер идеей проникся и песню написал довольно скоро. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рэп-композиции молодой человек рассуждает о том, что за причины толкают молодёжь в объятия алкоголизма и как эта вредная привычка разрушает жизни и семьи.

К сожалению, текст песни пресс-служба УФСИН по Тверской области не опубликовала. Но, возможно, через какое-то время жители региона смогут увидеть клип на антиалкогольный рэп. Автор решил его снять, а в УФСИН идею поддержали.