У нового митрополита Тверского и Кашинского, владыки Амвросия есть аккаунт в соцсетях

Аккаунт митрополита Тверского и Кашинского Амвросия в соцсетях. Фото: группа в социальных сетях «Митрополит Амровсий» – ВК/metropolitan.ambrose/скрин экрана.

Отец Амвросий, в миру Виталий Анатольевич Ермаков, 25 августа был возведён в сан митрополита Тверского и Кашинского. До этого он служил настоятелем в Московском Сретенском монастыре. О новом назначении также было написано на официальной странице священнослужителя в социальных сетях.

В администраторах сообщества, которое ведётся от имени митрополита Амвросия, значатся два человека – модератор Иван Вялков и пресс-секретарь Сергей Маляров. 7 сентября на странице появилось первое фото нового тверского владыки на набережной в Твери.

Напомним, 8 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя и новый митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили завершение работ по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. А 10 сентября, следуя хронологии постов в группе священника, владыка Амвросий побывал с визитом в церкви Димитрия Солунского в деревне Березино Калининского района.