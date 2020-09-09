25 команд из районов Тверской области участвуют в Слёте часовых Постов Памяти

В Тверской области 25 команд участвуют в Слёте часовых Постов Памяти. Фото: ПТО. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Всего эстафету исторической памяти приняли 25 команд из Ржева, Осташковского и Удомельского городских округов, Андреапольского, Оленинского и Пеновского муниципальных округов, а также Бежецкого, Бологовского, Зубцовского, Кимрского, Конаковского и других районов.

Участникам, организаторам и гостям направил приветственное письмо губернатор Тверской области Игорь Руденя. В своём послании он отметил, что Слёт занимает достойное место среди других памятных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно объединяет молодых людей, которые хранят память о бессмертном народном подвиге.

– В 1942 – 1943 годах ржевская земля, на которой проходит Слёт, была местом ожесточённых боёв. Мы всегда будем помнить о тех, кто погиб, защитив Родину и весь мир от нацизма. Символом преклонения перед великим подвигом победителей стал Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным, – подчеркнул в письме губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Участники демонстрировали, как они умеют выносить знамя, маршировать с песней, заступать на Пост№1, возлагать венки. Также определяли лучшего командира команды.

Для молодых людей, приехавших в качестве гостей, проводили мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и строевой подготовке. Также волонтёры Центра добровольчества Твери показали, как оказывать первую помощь.

– Проведение таких мероприятий даёт прекрасную возможность ребятам из районов области обменяться опытом, пообщаться. Таким образом, формируется команда единомышленников, преданных своей Родине, знающих историю страны и своего края. Задача всех уровней власти сегодня – сделать всё необходимое, чтобы молодёжь Верхневолжья реализовывала свой потенциал на тверской земле, – заявил профессор ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Об этом сотрудник Тверского госуниверситета говорил на рабочей встрече в рамках реализации соглашения, подписанного Центром стратегического и инновационного развития ТвГУ и администрацией Ржева.

Сейчас в Ржевском районе проходит Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». За первые дни участники обнаружили тела 82 солдат советской армии и девять личных медальонов.