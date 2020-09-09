В библиотеку имени Горького в Твери купят технику для реставрации книг

В Тверскую областную библиотеку имени Горького закупят новое оборудование. Фото: Тверская библиотека имени Горького – ВК/tverlib.

С оборудованием будут работать в отдел консервации фондов библиотеки. Решение приняли на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Новая техника поможет лучше сохранять старые книги и документы.

В храм книги закупят реставрационный стол, микроскоп, стол-пресс, чтобы восстанавливать книги, реставрационный паровой карандаша и другое оборудование. В отделе консервации фондов также планируют сделать капитальный ремонт помещений.

В Славянском зале, холлах второго и третьего этаже будут обновлять паркетные полы. Иными словами – производить циклёвку.

Кроме того, на заседании было решено поменять окна в Колледже культуры имени Львова. На эти цели направят более полутора миллионов рублей. Три миллиона пойдут на автоматическую сигнализацию и огнеупорные двери в учреждении.