Около 150 тверских предпринимателей подали заявки на госсубсидии на рекламу бизнеса

Заявку можно подать в центре "Мой бизнес". Фото: ПТО

С весны в Тверской области введена новая мера поддержки для предпринимателей региона. они могут получить субсидию на продвижение своей продукции. На сегодня за ней обратились уже около 150 бизнесменов.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, одним из главных приоритетов в работе областного правительства является поддержка малого и среднего бизнеса. Она осуществляется в соотвествие с задачи нацпроекта.

Заявки на получение госсубсидии на частичную оплату рекламы можно подать через областной центр «Мой бизнес» по ссылке либо по адресу: проспект Победы, 14.

За счет средств федерального бюджета оплатят 80% бюджета рекламной кампании, но не более 50 тыс. рублей.

Чтобы претендовать на них, предприниматели должны быть зарегистрированы в Тверской области, не находиться в стадии банкротства, не иметь долги по налогам или неоплаченные штрафы.

Средства можно вложить в создание сайта или вывески, печать баннеров, каталогов или плакатов, продвижение на телевидении, радио, в газетах, в интернете.