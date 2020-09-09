В пабе в Твери произошла драка

В Твери в ресторане произошла драка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ресторане «Старый чемодан» двое нетрезвых посетителей среднего возраста начали оскорблять молодую официантку. За неё вступился старший менеджер. Словесная перепалка переросла в потасовку.

Заступника ударили по лицу. Но потасовку быстро прекратил повар ресторана, который пришёл на помощь и встал между сторонами.

Дебоширов вывели на улицу вызванные сотрудники Росгвардии. На этом конфликт был исчерпан, руководство заведения решило не писать заявление в полицию.