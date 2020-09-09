Губернатор и митрополит обсудили завершение работ в Спасо-Преображенском соборе в Твери

В Твери губернатор и митрополит обсудили работы по восстановлению Спасо-Преображенского собора. Фото: ПТО.

8 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершили визит в Спасо-Преображенский собор. Вместе с представителями строительной компании рассмотрели варианты, как завершить восстановление святыни. К примеру, это касается отделки храма и благоустройства прилегающей территории.

На сегодняшний день почти закончились работы на монолитных сводах, кровле апсид и основной кровле. Также близится к финалу монтаж коммуникаций.

Напомним, Спасо-Преображенский собор заложили святой благоверный князь Михаил Тверской с первым тверским епископом Симеоном в 1285 году. В XVII веке на месте древнего храма отстроили новый, в XVIII веке воздвигли трёхъярусную колокольню. Архитектурный ансамбль разрушили в советские годы.

Восстановление Спасо-Преображенского собора началось в 2014 году. Сбор средств на эту цель ведёт благотворительный фонд «Собор».

5 декабря 2018 года состоялась первая литургия в здании строящегося храма. В этот день отмечали 700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие преставления его жены Анны Кашинской.

В собор доставили ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского. Её тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В июле 2019 года на соборе установили купола и поставили кресты. С июня 2020 года здесь начались регулярные богослужения.