Тверской госуниверситет готов помочь в подготовке проекта реконструкции водозаборов в Ржеве

Как отметил Андрей Белоцерковский, включить коммунальные объекты Ржева в нацпроект позволила четкая организационная работа. Фото: ПТО

О том, что Тверской госуниверситет готов принять участие в проекте реконструкции водозаборов в городе Ржеве, заявил директор Центра стратегического инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

– В нашем университете есть хорошая лабораторная база, работают опытные специалисты. Конечно, мы готовы предоставить эти ресурсы в рамках действующего партнерского соглашения Тверского госуниверситета и администрации города Ржева. Считаю участие вуза в этом проекте важным, поскольку здесь решаются сразу две задачи. Во-первых, мы помогаем жителям Ржева повысить качество жизни и вернуть в их дома чистую воду. А во-вторых – подтверждается прикладная ценность исследовательского потенциала нашего вуза, – считает Андрей Белоцерковский.

Как сообщает областное правительство, проект реконструкции водозаборов Ржев-1 и Ржев-2, включая систему водоподготовки, должен быть разработан уже в этом году. Сами работы намечены на 2021-2022 годы. на все про все выделяется более 1 млрд рублей областных и федеральных средств по нацпроекту «Экология».

Как отметил Андрей Белоцерковский, включить коммунальные объекты Ржева в нацпроект позволила четкая организационная работа, которую провели совместно городские и областные власти во взаимодействии с федеральными ведомствами.

Напомним, соглашение о сотрудничестве ТвГУ и администрации Ржева было подписано 12 августа.