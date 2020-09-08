Во Всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою» поучаствовал школьник из Тверской области

Школьник из Тверской области стал лауреатом конкурса «Спасибо маленькому герою». Фото: Виктория ТУШКОВА

Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» посвящён детям и подросткам, совершавшим подвиги в Великую Отечественную войну. Его проводили в рамках проекта «Маленькие герои большой войны». Всего работы прислали 4 тысячи школьников со всей России.

Среди участников был и 11-летний ученик Королевщинской средней школы в Жарковском районе Сергей Матвеев. Он прислал рисунок на военную тему.

– Такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и её героях, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Организаторы конкурса поблагодарили всех участников, их родителей и учителей. Кроме того, благодарность направили в адрес главы Тверского региона.

– Вместе в Год Памяти и Славы мы сохраняем историческую память об истинных героях Великой Отечественной войны и содействуем творческому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – сказано в письме от благотворительного фонда «Спешите делать добро!», адресованном губернатору Тверской области Игорю Рудене.