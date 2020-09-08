Жительнице Твери Наталье Епифановой исполнился 101 год. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Наталья Кирилловна Епифанова родом из деревни в Рамешковском районе. Начала свой трудовой путь на прядильной фабрике имени Калинина. А в годы Великой Отечественной войны Наталья Кирилловна работала в Забайкальском стрелково-миномётном училище. В послевоенные годы работала фрезировщицей на той же прядильной фабрике в родном городе. Всю жизнь она пользовалась уважением у коллег и начальства.

Наталья Епифанова – вдова участника Великой Отечественной войны. Она – многодетная мать, которая родила троих детей, а также вырастила троих внуков и столько же правнуков.

8 сентября жительнице Твери, ветерану войны и труда, труженице тыла Наталье Кирилловне Епифановой исполнился 101 год. Поздравительную телеграмму ей послал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– Наша благодарность поколению победителей безмерна. Ваш подвиг стал примером любви к родной стране, готовности честно и самоотверженно трудиться и сражаться ради её будущего. Пусть в вашей жизни будет как можно больше добра и радости. Низкий вам поклон, – говорится в поздравительном адресе от губернатора Тверской области Игоря Рудени.