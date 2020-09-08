В этом году уже более 900 семей получили маткапитал

В Тверской области выдали 908 сертификатов на маткапитал. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Всего за восемь месяцев 2020 года 908 семьям вручили сертификаты на материнский капитал. Получить региональную финансовую поддержку могут женщины, которые родили или усыновили третьего и последующих детей с 1 января 2012 года. В 2020 году размер выплаты составляет более 66 тысяч рублей.

На тех детей, что родились в 2019 году, сумма маткапитала чуть превышает 63 тысячи рублей. Кроме того, сейчас в регионе порядка 20 видов денежной помощи для многодетных семей.

– Нужно представить дополнительные комплексные меры по повышению рождаемости и снижению смертности в Тверской области. В первую очередь это формирование современной системы детского здравоохранения, дошкольного образования, обеспечения занятости родителей, – поставил задачу губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, «материнские» возможно направить на первоначальный взнос по ипотеке или на кредит, чтобы построить или купить жильё. Также деньги можно вложить в ремонт, мебель, бытовую технику или на покупку автомобиля и сельхозтехники и т.д. Потратить средства можно после того, как ребёнку исполнился год.

Также в Тверской области многодетным семьям помогают приобрести автомобиль, школьную форму для школьников с 1 по 5 класс. Такие «ячейки общества» освобождены от платы за вывоз мусора и транспортного налога.