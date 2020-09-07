В парке Победы в Твери упал установленный самолёт

В парке Победы в Твери упал установленный там самолёт. Фото: группа в соцсетях «Я живу в Твери» – ВК/live_tver.

7 сентября утром в соцсетях появилось фото самолёта «Миг-25», который опёрся на хвост. По-видимому, произошла поломка, потому что при установке между этой частью «Мига» и постаментом был зазор. Технику обтянули красно-белой лентой.

Самолёт разведчик-бомбардировщик привезли в парковую зону в середине февраля. Доставлен он был с авиационного ремонтного завода в Ржеве.

В Администрации Твери сообщили, что в ближайшее время появится комментарий по поводу сложившейся ситуации.