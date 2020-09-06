Тверская гранж-группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга» выпустила новый мини-альбом

В сети появился новый мини-альбом группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Обложка альбома – официальное сообщество группы в соцсетях – ВК/pionerlager.

Всего в арсенале «Пионерлагеря» пять альбомов, три мини-альбома и четыре сингла. Группа существует с 2010 года и совмещает в своём стиле гранж, панк-рок и элементы рэпкора. В настоящий момент в команде с момента основания остался только бессменный лидер, вокалист и автор текстов Алексей Румянцев.

В посте о релизе в официальном сообществе в соцсетях Алексей вкратце рассказал, что материал для новой пластинки копился в течение двух десятилетий. «Черновики» удалось записать уже с нынешним составом музыкальной группы.

– Руки не доходили, не вставлялись в альбомы, считались глупыми и наивными, настроение было не то — всего понемногу. <…> Песни обыгрывались, аранжировались и записаны коллективно нынешним составом ППР, – написал Алексей Румянцев.

«Зарницы» включает пять песен. Все они выдержаны в традиционной гранжевой, чуть нойзовой, стилистике ППР. Тексты повествуют о личных переживаниях главного героя, о ярких моментах, всполохах-зарницах, его жизни.

Фанаты в инстаграме уже живо откликнулись на премьеру: «Очень качественно», «У Лехи ещё много крутых пыльных песен в старом рюкзаке», «Раз 30 за день послушал, отличный альбом», «***!!! (аналог слова «обалденно» -- прим. «КП» – Тверь»). Больше слов нет…» и т.д.

Музыканты активно гастролируют, и график выступлений расписан уже до середины декабря. Это обусловлено в том числе тем, что из-за коронавируса часть концертов весеннего тура так и не состоялась. «Пионерлагерь» известен далеко за пределами Тверской области.