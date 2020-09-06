Заволжский район Твери остался без Интернета и телевидения

В Заволжском районе у части абонентов отсутствует Интернет и кабельное ТВ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В официальной группе одного из интернет-провайдеров указано, что в Заволжском районе города 5 сентября вечером произошла крупная авария – оптический кабель порвался в нескольких местах. По этой причине у жителей полностью отсутствует доступ во Всемирную паутину и кабельное телевидение.

Восстановить коммуникации специалисты смогут уже сегодня, 6 сентября. Ориентировочный срок – к 15:00.

– Приносим извинения за доставленные неудобства, – добавлено в официальном комментарии.