Второй энергоблок Калининской АЭС в Тверской области остановят на время ремонта

Энергоблок №2 остановят на время планового ремонта Фото: rosenergoatom.ru

5 сентября для проведения планового среднего ремонта на 31 день будет остановлен энергоблок №2 Калининской АЭС в Тверской области.

- Планируется провести регламентные работы по перегрузке топлива в активной зоне, контроль состояния металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств, ремонт главного циркуляционного насоса и блочного трансформатора. В машинном зале будет отремонтирован турбогенератор и насосное оборудование, - сообщили в управлении информации и общественных связей Калининской АЭС.

Все работы будут выполнять инженеры и технологи Калининской АЭС и Атомэнергоремонта - более 2000 человек.

В настоящее время в работе на станции находятся энергоблоки № 2, 3 и 4. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт.

Радиационный фон в норме.