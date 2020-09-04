Мужчина жестоко истязал супругу на глазах у детей в Твери

Мужчина жестоко истязал жену на глазах у детей Фото: Виктор Пилицкий

Преступление было совершено летом 2020 года в Твери. 34-летний мужчина, гуляя с женой и детьми, злоупотребил спиртным. По пути домой между супругами разгорелась ссора, в подъезде пьяный муж начал избивать жену на глазах у детей, а затем нанес ей более 10 ударов бытовым ножом, лишив потерпевшую волосяного покрова. О случившемся сообщила прокуратура Тверской области.

За содеянное мужчина предстал перед судом. По результатам рассмотрения уголовного дела по п.п. "в", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью) подсудимый признан виновным.

Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.