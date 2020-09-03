В Твери опасные грузы перевозили с нарушениями

Нарушители привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери 3 сентября госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Опасный груз".

Мероприятие направлено на соблюдение юридическими и физическими лицами правил перевозки опасных грузов, а также профилактику ДТП с участием транспортных средств перевозящих опасные грузы.

Инспекторы проверяли транспортные средства, а также соответствующую путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами.

По итогам проверки составлено три материала в отношении водителей, нарушивших правила перевозки опасных грузов.