В Твери опасные грузы перевозили с нарушениями

Нарушители привлечены к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области
В Твери 3 сентября госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Опасный груз".
Мероприятие направлено на соблюдение юридическими и физическими лицами правил перевозки опасных грузов, а также профилактику ДТП с участием транспортных средств перевозящих опасные грузы.
Инспекторы проверяли транспортные средства, а также соответствующую путевую документацию и оснащение автомобилей специальными средствами.
По итогам проверки составлено три материала в отношении водителей, нарушивших правила перевозки опасных грузов.