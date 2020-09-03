В Тверской области мужчина не смог сбыть украденную икону и вернул её владелице

Злоумышленник не смог сбыть икону и вернул ее обратно Фото: УМВД России по Тверской области

Преступление было совершено в Ржевском районе Тверской области. В полицию с заявлением о краже иконы обратилась 53-летняя местная жительница.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции опросили свидетелей произошедшего, обследовали места возможного сбыта краденого, криминалисты изъяли следы обуви.

В ходе розыска личность подозреваемого установили. Им оказался безработный 35-летний житель Старицкого района. Вместе с напарницей он делал ремонт в квартире потерпевшей.

Мужчина признался полицейским, что хотел сбыть икону, но покупателей не нашел и подбросил ценность обратно владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.