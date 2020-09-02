Игорь Руденя рассказал о подготовке к отопительному сезону в Тверской области

Губернатор сообщил, что ведется большая работа. Фото: ПТО

2 сентября губернатор Игорь Руденя в телеэфире ответил на вопрос о том, как идет подготовка к отопительному сезону в Верхневолжье. Она была начата еще в мае.

- Большой объём работ проводится в Твери, а также в других крупных населённых пунктах. В этом году мы построили две котельные - в Нелидово и ЗАТО Озёрный. В конце года будет ввод котельных в Бологое, Кимрах. Работа идёт по намеченному плану, – отметил Игорь Руденя.

В 2020 году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей в областном бюджете предусмотрено более 340 млн рублей.

В план ремонтных работ включено 27 объектов в 17 муниципальных образованиях.