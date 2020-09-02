В Тверской области пьяный водитель слетел в кювет и врезался в дерево

Место аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

На дороге в Тверской области автомобиль "Шевроле Авео" вылетел в кювет, где врезался в дерево и опрокинулся. ДТП произошло на тринадцатом километре автодороги Новошино - 2-е Маховое - Вахонино.

У водителя авто, мужчины 1988 года рождения, госавтоинспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ему назначено медосвидетельствование.

В аварии пострадал сам водитель и пассажир машины, мужчина 1975 года рождения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что садиться за руль нетрезвым недопустимо ни при каких условиях.

- Обращаемся к жителям Твери и области с просьбой сообщать о таких водителях, - призывают в УГИБДД региона. - Информацию о них (госзнак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщить по телефонам 02 или 112!