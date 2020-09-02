В Твери ищут молодого мужчину с бородой, усами и длинными волосами

Мужчина пропал накануне вечером Фото: ВПСО "Сова"

Никита Михайлович Воробьев, 1993 года рождения, пропал 1 сентября. Около 23:00 вечера он ушел из дома в Спортивном переулке, 16 и до сих пор не вернулся.

Ориентировку на поиск опубликовал "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Мужчина ростом 185 см, худощавый, волосы темные слегка вьющиеся, собраны в хвост, глаза карие, на лице - небольшая борода и усы.

Одет в черную кофту с капюшоном и зеленой надписью на спине, черную майку, брюки хаки, черные массивыне ботинки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-3-34 или 102.