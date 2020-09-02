Ночью в Твери Леонид Агутин записал две песни. Фото: инстаграм Леонида Агутина/agutinleonid.

Певец и композитор Леонид Агутин сообщил в своём инстаграме, что за ночь удалось записать на тверской звукозаписывающей студии две композиции. Музыкант выложил селфи со звукорежиссёром Игорем Лалетиным и музыкальным продюсером Альбертом Федосеевым. В коротком комментарии Леонид Николаевич похвалил тверских мастеров.

Цитата: «Мы себя называем Грэмми Гайс. Хоть у нас еще нет ни одного Гремми, но стремиться же к чему-то надо!)) Вот, например, вчера заехал на студию в Твери с двумя идеями и обе за ночь мы реализовали в результат! И так мы работаем уже 25 лет, минимум. Игорь Лалетин и Альберт Федосеев, спасибо, друзья!!! Студия Салам форева!»

Студия звукозаписи «Салам», на которой не раз работал Леонид Агутин, широко известна у звёзд российской эстрады. На ней записывались и Алла Пугачёва, и Филипп Киркоров, и Валерий Леонтьев и многие другие. «КП»-Тверь» писала материал в 2010 году, когда студия была на грани закрытия, но всё обошлось, и звуковики продолжают уже три десятилетия создавать здесь «качественный саунд» для российских исполнителей.