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Жительница Тверской области культивировала наркосодержащие растения

Растения она выращивала на приусадебном участке
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Жительница Тверской области выращивала наркотики на участке Фото: архив "КП"

Жительница Тверской области выращивала наркотики на участке Фото: архив "КП"

Факт незаконного возделывания наркосодержащих растений выявили сотрудники Андреапольского отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский".

На приусадебном участке у жительницы деревни Имение полицейские обнаружили и изъяли 149 кустов культивируемого растения. Экспертиза подтвердила, что оно является наркосодержащим, общей массой 1049,9 грамм.

По ч. 1 статьи 231 УК РФ возбкждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

Оперативники выясняют, с какой целью подозреваемая выращивала и хранила наркосодержащие растения.

Криминал