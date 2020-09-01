В тверских школах за порядком 1 сентября следят росгвардейцы

В тверских школах за порядком следит Росгвардия Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"

В Тверской области сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года.

- 1 сентября маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии начала учебного года порядка 800 объектов образовательной сферы были проинспектированы росгвардейцами на предмет антитеррористической защищенности.