Жителя Тверской области будут судить за драку с полицейскими Фото: архив "КП"

Инцидент произошел в июле 2020 года. Сотрудники полиции выехали по вызову на сообщение о драке на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Около дома они обнаружили 34-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь воспрепятствовать исполнению возложенных на правоохранителей должностных обязанностей, обвиняемый ударил одного из патрульных по голове. Второй полицейский, пытаясь урезонить преступника, тоже получил несколько ударов.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ в отношении нападавшего направлено в суд для рассмотрения по существу.