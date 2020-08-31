Игорь Руденя встретился с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием Фото: ПТО

31 августа губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с митрополитом Тверским и Кашинским Амвросием, чтобы обсудить вопросы сотрудничества регионального правительства и Тверской митрополии.

Главной темой обсуждения стало восстановление Спасо-Преображенского собора. Над реконструкцией святыни работа идет с 2014 года. Также собравшиеся обсудили реставрацию храмов, расположенных в регионе. Сейчас идут работы по восстановлению Церкви Троицы за Волгой в Твери, торжокских Входоиерусалимского собора, Собора Преображения и Борисоглебского монастыря, Спасской церкви в селе Деледино Молоковского района, а также Житенного монастыря в Осташкове.

На деньги областного бюджета разработана проектная документация на восстановление колокольни Васильевской церкви в Торжке и колокольни Николаевского собора в Калязине.

Напомним, решение о назначении главой Тверской митрополии Архиепископа Верейского Амвросия было озвучено 25 августа на заседании Священного Синода Русской православной церкви.