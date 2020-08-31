В Тверской области предприниматель продавал алкоголь и сигареты без маркировки

В Тверской области у предпринимателя изъяли алкоголь и сигареты без маркировки. Фото: пресс-служба УВМД по Тверской области – 69.мвд.рф.

В Лихославльском районе задержали предпринимателя, которого подозревают в том, что он хранил и продавал алкогольную и табачную продукцию, на которых не было специальной маркировки. Задержали местного бизнесмена полицейские из отдела экономической безопасности.

37-летний лихославлец владеет несколькими торговыми точками на территории района. Во время обысков в магазинах, а также в гаражах и транспорте, принадлежащих подозреваемому, обнаружили более 2,2 тыс. пачек табачной продукции и 252 бутылки алкоголя без маркировки. Кроме того, там же нашли 40,5 литров этилового спирта.

Стоимость найденного оценили на сумму 180 тысяч рублей. Его качество неизвестно.

Возбудили уголовное дело. Так как преступление было совершено в особо крупном размере, то срок наказания может достигнуть 6 лет лишения свободы. Плюс к этому штраф. Расследование всех обстоятельств дела продолжается.