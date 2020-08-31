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Власти Твери хотят эвакуировать брошенную "Газель" с улицы Томского

Собственнику выдано соответствующее предписание
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Собственнику выдано предписание об эвакуации автомобиля Фото: администрация Твери

Собственнику выдано предписание об эвакуации автомобиля Фото: администрация Твери

В Твери на улице Томского в районе дома №8/1 в ходе инспекции был обнаружен автомобиль марки "ГАЗ" с признаками брошенного (бесхозяйного) - без регистрационного знака, в разобранном состоянии.

В соответствии с Положением об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных, собственнику транспортного средства выдано предписание о необходимости своими силами и за свой счет эвакуировать автомобиль на спецстоянку или утилизировать.

В случае неисполнения постановления, автомобиль уберут с улицы принудительно. Собственник должен будет покрыть убытки администрации.