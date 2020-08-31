Кота-библиотекаря из Тверской области мог убить сосед по дому

В Тверской области убили кота из библиотеки. Фото: группа в соцсетях БИБЛИОТЕКА В ГОРОДНЕ – ВК/bibliotekagorodnya

В выходные в официальной группе библиотеки в Городне появилась информация, что рыжего кота Степана, который стал символом этого учреждения, убили. По свидетельствам, к этому может быть причастен один из жителей многоквартирного дома, где живёт хозяйка пушистого. Степан ночевал у себя, а каждый день, как на настоящую работу, отправлялся в «храм книги».

Директор Городенской библиотеки Ольга Смирнова рассказала, что забили тревогу, когда кот не пришёл на работу 25, 26 и 27 августа. Повесили объявление о пропаже. Тогда поступил анонимный звонок от местных жителей – видели, как кот неподвижно лежал в родном дворе, не подавая признаков жизни, а потом его тело увезли в неизвестном направлении.

Когда мы позвонили хозяйке рыжего «талисмана» библиотеки, она подтвердила худшие опасения. Кота убили, ищут тех, кто видел и захочет свидетельствовать.

– Мы предполагаем, что это мог быть сосед по подъезду. Пока не найдём свидетелей, которые смогут сказать об этом, не будем подавать заявление в полицию, – прокомментировала хозяйка Степана Мария Типикина.

Село маленькое, свидетели боятся говорить правду. На вопрос, почему к убийству кота может быть причастен сосед, Мария коротко сказала: «Ему все коты не угождают».

Напомним, кот Степан был зачислен в штат как «SMM-мяунджер». Для него завели трудовую книжку, потому что домашний питомец изначально часто появлялся в библиотеке. А потом ходил туда уже как «работник», был любимцем детей. Фото со Стёпой появлялось на афише каждой выставки и акции. Он был активным участником всех встреч и мероприятий.