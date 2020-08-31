Жителю Тверской области назначено 250 часов обязательных работ за езду в пьяном виде

Мужчина осужден за езду в пьяном виде Фото: архив "КП"

Перед судом по обвинению в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ предстал 25-летний житель Лесного муниципального округа.

Установлено, что в мае 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "ВАЗ 2108". На автодороге в селе Сорогожское его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления транспортным средством. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за "пьяную" езду.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 250 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор вступил в законную силу.