В Тверской области полицейские задержали преступника, которого разыскивал Интерпол

Фигурант подозревается в совершении тяжких преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Центрального отдела полиции и сотрудниками группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тверской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего мужчину, который находился в федеральном и международном розыске.

Мужчина находился в розыске за совершение тяжких преступлений на территории сопредельного государства: похищение и убийство двух и более лиц, разбой. Все злодеяния были совершены группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия.

Фигуранту удавалось скрываться в России от правосудия с 2014 года.

- Молодой человек доставлен в отдел полиции, о его задержании сообщено инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - В настоящее время злоумышленник находится в Твери. Решается вопрос об экстрадиции его из России.