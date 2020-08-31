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Два человека пострадали в ДТП на проспекте Победы в Твери

Автомобили столкнулись на перекрестке
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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На перекрестке столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль

На перекрестке столкнулись эвакуатор и легковой автомобиль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 31 августа, в районе дома №46/30 на проспекте Победы в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 35-летний водитель, управляя эвакуатором "Хендай", при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество 32-летнему водителю автомобиля "ВАЗ 2107", двигающегося прямо со встречного направления.

В результате столкновения пострадали водитель и 29-летняя пассажирка "ВАЗа". С травмами они доставлены в больницу.

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