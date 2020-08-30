Тайно спрятанное под картиной полотно нашли реставраторы в Твери

В картинной галерее открыта выставка творений Шмит-Рыжова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полотно, спрятанное от глаз под пейзажем "Домик в Геленджике", обнаружили тверские реставраторы, работавшие над картинами художника Николая Шмит-Рыжова.

Реставрация произведений Шмит-Рыжова, хранившихся в коллекции Тверского Императорского дворца, началась в 2018 году. Реставраторы взялись за два полотна, написанных художником в Геленджике.

Приступив к картине "Домик в Геленджике", реставраторы обнаружили под нею ещё одно полотно. Это этюд, зрителю открывается вид на высокий берег реки.

Картина отлично сохранилась, отмечают в Тверской областной картинной галерее. Интересно, что по стилю "берег реки" отличается от двух других видов Геленджика, написанных художником.

Реставрацию "Домика" и ещё одной картины, "Уголок старого Геленджика", закончили в 2019-м году. И сейчас в картинной галерее открыта выставка творений Шмит-Рыжова "Возвращение забытого имени". Она проходит в Императорском дворце.