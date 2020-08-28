Игорь Руденя поздравил с возведением в сан митрополита Тверского и Кашинского Амвросия

Новый митрополит Тверской и Кашинский возведен в сан Фото: Saint-Petersburg Theological Academy

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил митрополита Тверского и Кашинского Амвросия с возведением в сан.

Напомним, решение о назначении главой Тверской митрополии Архиепископа Верейского Амвросия было принято 25 августа на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

- Такое важное событие в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы является знаковым. Пусть Ваша деятельность на посту главы Тверской митрополии будет способствовать укреплению православной веры на земле Верхневолжья, - отметил в поздравлении глава региона.