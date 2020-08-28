В Твери мужчина вырвал телефон у пассажирки автобуса

В автобусе у женщины украли телефон Фото: архив "КП"

В полицию обраилась 30-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в автобусе, на одной из остановок сидевший рядом мужчина выхватил из ее сумки телефон и покинул салон.

Полицейским удалось задержать грабителя на окраине города. Злоумышленником оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и вернул мобильный телефон.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к другим преступлениям.