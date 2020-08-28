Управление по вопросам миграции в Твери переехало в новое здание

Новое здание управления на Хрустальной, 39 Фото: УМВД России по Тверской области

Торжественное открытие нового здания Главного управления по вопросам миграции МВД России состоялось 27 августа. Ведомство разместилось в бывшем Центре профессиональной подготовки на улице Хрустальной, 39. В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, Главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Пётр Пырх.

Ранее подразделения УВМ УМВД размещались в пяти разных зданиях в нескольких районах города, что создавало неудобства для сотрудников и граждан.

- В обновлённом, современном четырёхэтажном здании созданы все условия для максимально эффективной деятельности сотрудников миграционной службы и удобства посетителей, - отметил начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Пётр Пырх.

В здании на улице Хрустальной теперь располагаются восемь из девяти подразделений регионального УВМ. Прием посетителей осуществляется по электронной очереди. Созданы условия для приёма маломобильных граждан.