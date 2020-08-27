Пообедать на скорую руку в Тверской области стало дороже

В регионе выросли в цене макароны и колбаса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Поджарить по-быстрому колбаски, да отварить макарон - кто не пользовался таким нехитрым приёмом, чтобы сытно перекусить на скорую руку? За последнюю неделю подобный обед стал дороже. По данным Тверьстата, больше всего с 18 по 24 августа выросли в цене макароны и колбаса.

Полукопчёная и варёно-копчёная колбаса подорожала на 4,3%, макаронные изделия из муки высшего сорта - на 3,3%. Их, как вариант, можно заменить вермишелью. Она подешевела на 4,2%.

Кроме полукопчёной колбасы и макарон, немного дороже стали сосиски и сардельки (+2,5%), варёная колбаса (+2,2%), мясные консервы (+2%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,5%).

А вот закусить картошкой или капустой теперь можно подешевле. Картофель скинул в цене 7,3%, а белокочанная капуста 6,9%. На 5,1% дешевле стали яблоки.