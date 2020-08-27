В Тверской области росгвардейцы задержали 3500 нарушителей

На охраняемых объектах физических и юридический лиц Росгвардией пресечено более 900 правонарушений Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"

В Тверском управлении вневедомственной охраны Росгвардии подведены итоги служебно-боевой деятельности за 7 месяцев 2020 года.

За истекший период наряды групп задержания вневедомственной охраны более 920 раз выезжали по сигналу на места совершения правонарушений, раскрыто 113 преступлений, задержано шесть находящихся в розыске лиц, выявлено более 3500 подозреваемых в совершении различных правонарушений. На охраняемых объектах физических и юридический лиц пресечено более 900 правонарушений.

Круглосуточно экипажи групп задержания вневедомственной охраны патрулируют улицы городов Тверской области. Под защитой Росгвардии находятся свыше 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей жителей региона, более 3400 объектов различных форм собственности, в том числе объекты особой важности и жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, образовательные учреждения и многие другие.