Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел медучреждения в Вышнем Волочке

Игорь РУденя ознакомился с работой медучреждений и дал ряд поручений. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки 27 августа посетил центральную районную больницу в Вышнем Волочке - ознакомился с работой учреждения и дал ряд поручений.

В рамках борьбы с коронавирусом в Вышневолоцкую ЦРБ в июле 2020 года был поставлен компьютерный томограф на 64 среза, проведён капремонт помещений.

Томограф уже запущен в работу. По поручению Игоря Рудени для сотрудников будет организована стажировка в Областной клинической больнице.

Глава региона также осмотрел сосудистое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, родильное отделение, на базе которого в 2022 году запланировано открытие филиала Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной.

Игорь Руденя обратил внимание, что для улучшения оказания медицинской помощи населению нескольких районов - Вышневолоцкого городского округа, Бологовского, Спировского, Фировского районов и ЗАТО "Озерный" - необходимо комплексное обновление учреждения.

План реконструкции больницы и благоустройства прилегающей территории будет разработан в ближайшее время.