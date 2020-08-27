Четвертый энергоблок Калининской АЭС отключили от сети в Тверской области

После завершения ремонта выработка электроэнергии четвертым энергоблоком будет возобновлена. Фото: rosenergoatom.ru

27 августа в 7:08 утра энергоблок №4 Калининской АЭС был отключен от сети для проведения краткосрочных ремонтных работ на турбинном оборудовании.

- Реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом. Событие является несущественным для безопасности и находится за пределами международной шкалы оценки ядерных событий INES, - сообщили в управлении информацией и общественных связей Калининской АЭС.

После завершения ремонта выработка электроэнергии четвертым энергоблоком будет возобновлена.

Напомним, что 22 августа 2020 года энергоблок №4 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта.

В настоящее время в работе на Калининской АЭС находятся два энергоблока - № 2 и 3. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.