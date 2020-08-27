За сутки жители Тверской области отдали мошенникам 980 тысяч рублей

Одиннадцать жителей Тверской области стали жертвами мошенников Фото: Анастасия ОСИПОВА

За минувшие сутки одиннадцать жителей Тверской области попались на уловки мошенников. Преступники под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет в целях недопущения их несанкционированного списания похитили у доверчивых граждан более 980 тысяч рублей.

- Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт. Часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Граждан просят проявлять максимальную бдительность, никому не сообщать и не передавать персональные данные или данные о банковских картах.