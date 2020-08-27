Разъярённый бык разгромил чужой дом в Тверской области

Бык гулял по улице без присмотра Фото: youtube.com/ Вести Тверь (скрин видео)

Инцидент произошел в Нелидово. Один из местный жителей оставил быка на самовыгуле на улице, но животному что-то не понравилось. Разъяренный бык ворвалсь в чужой дом и разгромил помещение, по пути помял капот припаркованной у ворот машины.

О происшествии рассказала ГТРК "Тверь" со ссылкой на телеканал "Наше Нелидово".

Хозяйки в момент нападения быка дома не было. Придя домой, она обнаружила животное на участке и вызвала полицию.

Хозяину парнокопытного придется заплатить штраф за причинение женщине материального ущерба.