Склад с немаркированным алкоголем нашли полицейские в Тверской области

Со склада изъяли 7388 литров алкоголя на сумму 1,3 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В Кимрах Тверской области полицейские обнаружили склад с немаркированным алкоголем. Были изъяты 479 ящиков продукции, а также 350 пластмассовых канистр объемом 10 литров со спиртосодержащей жидкостью.

Общий объем алкогольной продукции составил 7388 литров стоимостью 1,3 млн рублей.

Полицейскими установлено, что хранил и сбывал алкоголь 52-летний житель Кимрского района. Мужчина перевозил картонные коробки с немаркированной алкогольной продукцией и канистры на грузовом автомобиле и хранил на складе.

- По предварительным данным, продукция предназначалась для мелкооптовой торговли на территории региона, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.