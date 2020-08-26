С затопленных улиц Твери коммунальщики откачали 220 кубометров воды

На проспекте Победы вода ушла в ливневки Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери коммунальные службы МУП "ЖЭК" устраняют последствия ливня, который обрушился на Тверь 26 августа. Выпало порядка 15% месячной нормы осадков.

С использованием илососной техники воду откачивают с улиц 15 лет Октября, Ипподромной, Можайского, Оснабрюкской, Учительской, бульвара Цанова, переулка Трудолюбия, проезда Стеклопластика и ряда других локальных точек.

Откачано более 220 кубометров воды.

- Илососная техника применяется в первую очередь на участках, где отсутствует действующая ливневая канализация, - уточнили в администрации Твери.

В течение дня 26 августа коммунальные службы продолжат работу в плановом режиме по поступающим заявкам. В первую очередь, на территориях учреждений социальной сферы.