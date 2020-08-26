В Твери из-за сильного ливня не могут проехать автобусы

Автобусы стоят на конечной в "Чайке" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Anatoly Tikhonov

В Твери утром 26 августа из-за ливня затопило проспекты и улицы. Непогода доставила неудобства не только автовладельцам, чьи машины глохли в глубоких лужах, но и пассажирам общественного транспорта.

То ли из-за затопленных улиц, то ли из-за того, что намокла система автобусы стоят на аварийках на конечных остановках или останавливаются прямо посередине улицы и не могут продолжать движение.

Несколько синих автобусов стоят на развороте в "Чайке" (их маршрут проходит по затопленному проспекту Победы), еще один, по словам очевидцев группы "Подслушано у водителей.Тверь", остановился прямо на дороге по пути в Цыганский поселок в Заволжье, парочку автобусов "на аварийке" заметили на кольце в Южном.

Отметим, что всем участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными при проезде затопленных участков. Больше всего воды сейчас на пересечении 15 лет Октября и проспекта Победы и на транспортном кольце в Южном.