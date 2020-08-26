100-летний ветеран Великой Отечественной войны ушла из жизни в Тверской области

Клавдия Фёдоровна Сенаторова скончалась на 101-году жизни Фото: ПТО

25 августа в Тверской области ушли из жизни участница Великой Отечественной войны Клавдия Фёдоровна Сенаторова. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Игорь Руденя.

- Клавдия Фёдоровна принадлежала к легендарному поколению победителей, у которых мы учились и учимся любви к родной стране, ответственному отношению к делу, - отметил глава региона. - На фронте она спасала жизни бойцов и командиров, а в мирное время многие годы работала акушеркой, помогая рождению новых жизней. Патриот, настоящий профессионал, который искренне любил свою профессию и от всей души помогал людям.

Клавдия Фёдоровна родилась в Ярославской области 21 мая 1920 года. В 2020 году жительница Кимр отметила 100-летний юбилей.

Медицинским работником прошла всю войну, награждена Орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией".